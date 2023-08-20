Джикия прокомментировал безвыигрышную серию "Спартака" в матчах РПЛ против "Зенита"

В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве в 2017 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России по футболу на протяжении шести лет из-за ряда факторов. Такое мнение журналистам высказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

В воскресенье "Спартак" на своем поле уступил "Зениту" со счетом 1:3 в пятом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить "Зенит", но все профессионалы и все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается - есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть. Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с "Зенитом", в которой можно будет добиться лучшего результата", - сказал Джикия.

"У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди", - добавил он.

"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1).