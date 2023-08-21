Серия без побед продолжается. "Спартак" уступил "Зениту" в матче пятого тура РПЛ

Красно-белые уступили со счетом 1:3

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье дома уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:3 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк - Арене" в присутствии 33 844 зрителей.

Перед матчем стало известно, что в заявку "Спартака" не попали сенегальский нападающий Кейта Бальде и российский защитник Павел Маслов. Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов объяснил это тем, что заявка ограничена. По его словам, ямайский нападающий Шамар Николсон, который присоединился позже к "Спартаку" после летнего отпуска из-за участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ, пока набирает форму. На матч также прибыл сербский защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич. Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев после матча призвал журналистов ждать официального объявления о трансфере футболиста. "Оно выйдет, когда мы финализируем все аспекты", - сказал Малышев, отметив, что Бабич приехал посмотреть игру.

В составе "Зенита" отличились Вендел (32-я и 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90+4). В летнее межсезонье руководство "Зенита" разрешило Венделу искать новый клуб, однако этого сделать не удалось. По информации журналиста Вене Касагранде, Вендел отказывался возвращаться в Санкт-Петербург без объяснения причин. Бразильский полузащитник присоединился к "Зениту" 25 июля, для него игра со "Спартаком" стала только третьей в текущем сезоне во всех турнирах. Как сообщил журналистам тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, Вендела оштрафовали за поздний приезд в расположение "Зенита". Кассьерра забил четвертый гол в пяти матчах чемпионата России и делит первую строчку в списке бомбардиров с нападающим ЦСКА Федором Чаловым. В прошлом сезоне колумбийский форвард отличился дважды в 26 играх РПЛ.

В составе "Спартака" единственный гол забил Александр Соболев, который отличился с пенальти на 81-минуте. На 76-й минуте Соболев принял мяч в штрафной "Зенита", после этого он попал в руку полузащитнику петербургской команды Вильмару Барриосу. Встреча продолжилась, но позднее вмешались арбитры, ответственные за систему видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр встречи Сергей Карасев посмотрел повтор и назначил 11-метровый в ворота "Зенита". Для Соболева этот гол стал 50-м за "Спартак", он выступает за красно-белых с января 2020 года.

"Спартак" продолжил свою неудачную серию против "Зенита" в чемпионате России, красно-белые не могут победить соперников из Санкт-Петербурга на протяжении 11 матчей. В последний раз "Спартак" оказался сильнее в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1), после этого "Зенит" победил семь раз, четыре раза клубы сыграли вничью. В последний раз "Спартак" выигрывал у "Зенита" 29 сентября 2022 года, встреча Кубка России в Москве завершилась со счетом 3:0.

"Качественный футбол"

Встречу посетил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. "Качественный футбол, зрелищный матч, - сказал он журналистам. - Мне игра понравилась. В этом чемпионате много интересных матчей. Мне кажется, в этом году команды играют более динамично, более интенсивно. В этом сезоне мы видим интересный чемпионат".

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал абсолютно заслуженной победу команды над "Спартаком". "Безусловно, рады", - отметил он в разговоре с журналистами. Малышев отметил, что у него не осталось вопросов к судейству после матча с "Зенитом". "Естественно, я расстроился, что проиграли. Игра была интересной, по-моему, зрителям понравилось: много моментов и там, и там, - сказал Малышев журналистам. - Обидно, что проиграли, но будем работать дальше. Есть вопросы к судейству? Нужно в себе разбираться, а не в судействе".

С генеральным директором красно-белых оказался не согласен главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль, который отметил, что судья "убил" игру, показав желтую карточку полузащитнику московской команды Михаилу Игнатову. "Три момента были решающими, - сказал Абаскаль на пресс-конференции. - Травма Виктора Мозеса и вынужденная замена [в первом тайме], позорная карточка Игнатову на девятой минуте - судья, по сути, убивает игру, неоднозначный момент, игрок уже не тот, пришлось его менять. А также первые пять минут второго тайма, когда у нас были нереализованные моменты". Абаскаль также отметил, что "Спартак" не заслужил поражения в матче с "Зенитом".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил игру Вендела, который пропустил предсезонную подготовку с командой. "Был вопрос по набору игрового тонуса, но мастерство - оно если есть, то есть, - сказал он журналистам. - На сегодняшний день Вендел - игрок "Зенита". Что будет дальше, никто не знает".

Автор гола в составе красно-белых Соболев критично оценил игру команды, назвав ее безвольной. "Возможно, до конца не поверили в себя, - сказал он журналистам. - Первый тайм был отвратительным во всех смыслах, во втором стало получше, но все равно пропустили два мяча". Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров также назвал справедливым поражение команды: "Итог игры неприятен для всех болельщиков "Спартака", понятно, что готовились не к этому, но имеем то, что имеем". Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, что в команде не думают о чемпионстве после победы над "Спартаком". "Мы плохо начали, но я уже говорил, что мы еще набираем очки. Понимали, что нас ждет дерби со "Спартаком", что мы идем низко в таблице, поэтому был особый настрой на матч. Игра показала, кто на данный момент сильнее", - сказал он журналистам.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд, команда с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" набрал 10 очков и располагается на четвертой позиции. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с грозненским "Ахматом" 26 августа, "Зенит" в тот же день на своем поле примет екатеринбургский "Урал".

Первая победа "Ахмата" после смены тренера

Также в воскресенье "Ахмат" дома обыграл "Оренбург" со счетом 4:0. В составе победителей отличились Артем Тимофеев (9), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Камило (87). Эта победа стала первой для "Ахмата" при новом главном тренере, 18 августа команду возглавил Мирослав Ромащенко, который сменил на этом посту Сергея Ташуева. "Оренбург" продолжил серию без побед в РПЛ, у команды одна ничья в пяти играх.

"Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. "Оренбург" с 1 очком располагается на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет со "Спартаком" 26 августа, "Оренбург" днем ранее на своем поле примет ЦСКА.

В другом матче дня "Факел" дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. Эта победа стала первой для воронежской команды в текущем сезоне РПЛ. "Факел" с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, "Пари НН" располагается на 13-й позиции (4). В следующем туре "Факел" дома сыграет с "Краснодаром" 25 августа, "Пари НН" днем позже на своем поле примет "Ростов".

Программа пятого тура стартовала в пятницу, в этот день казанский "Рубин" дома победил "Крылья Советов" со счетом 2:1. 19 августа "Динамо" на своем поле обыграло ЦСКА (2:1), "Урал" на выезде оказался сильнее калининградской "Балтики" (1:0), "Краснодар" дома сыграл вничью со столичным "Локомотивом" (1:1), а "Ростов" на выезде уступил "Сочи" (0:4). Все матчи пятого тура РПЛ начинались с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрее Будогосском. Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, известно о 84 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших.

Будогосский умер 16 августа, он был руководителем департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 по апрель 2018 года.