Ксения Шойгу: российских юниоров могут допустить до мировых соревнований по триатлону

Федерация триатлона России прорабатывает несколько пунктов по возвращению на международную арену спортсменов до 19 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российских юниоров могут допустить к международным соревнованиям по триатлону в нейтральном статусе. Об этом в интервью ТАСС заявила президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

"Пришла новость о том, что наших юниоров в возрасте до 19 лет могут допустить к соревнованиям, - сказала Шойгу. - Однако есть ряд пунктов, включая "нейтральность", которые требуют самых детальных уточнений, - необходимо все-таки найти этот общий знаменатель. Работаем в этом направлении в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. У ребят открываются новые возможности, график спортивных стартов на следующий год после этого решения выглядит абсолютно иначе".

"Я убеждена, что они сделают все, чтобы если и не занять призовые места, то войти в топ-10. А у нас сейчас таких спортсменов достаточно много", - добавила глава ФТР.

В апреле исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) заявил о планах допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе.