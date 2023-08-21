Ксения Шойгу заявила о планах построить центр триатлона в Татарстане или на Кубани

В этом году планируется начать проектирование

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Центр триатлона может быть построен в Татарстане или Краснодарском крае. Об этом в интервью ТАСС заявила президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

"Основная цель - начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации - Краснодарский край и Татарстан. Идет обсуждение, мы хотели уже в этом году запустить проектирование", - сказала Шойгу.

Ранее Шойгу сообщила в интервью ТАСС, что Международный союз триатлона планирует допустить российских юниоров до соревнований.