21 августа, 06:16
Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу заявила о планах построить центр триатлона в Татарстане или на Кубани

Петр Ковалев/ ТАСС
Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу
© Петр Ковалев/ ТАСС

В этом году планируется начать проектирование

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Центр триатлона может быть построен в Татарстане или Краснодарском крае. Об этом в интервью ТАСС заявила президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

"Основная цель - начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации - Краснодарский край и Татарстан. Идет обсуждение, мы хотели уже в этом году запустить проектирование", - сказала Шойгу.

Ранее Шойгу сообщила в интервью ТАСС, что Международный союз триатлона планирует допустить российских юниоров до соревнований. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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