Алаев отметил хорошее судейство в матче РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом"

20 августа "Спартак" дома уступил "Зениту" со счетом 1:3

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Главный арбитр матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" Сергей Карасев справился со своими обязанностями и держал игру под контролем. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

20 августа "Спартак" дома уступил "Зениту" со счетом 1:3. Мяч в составе красно-белых забил Александр Соболев, который реализовал пенальти (81-я минута).

"Мне очень понравилась игра, хотя по качеству немного ожидал другого, были ожидания, возможно, завышенные, - сказал Алаев. - Приятно, что такая аудитория (33 844 зрителей - прим. ТАСС), побили рекорд московских матчей. Хотелось бы отметить и [главного арбитра встречи] Сергея Карасева, понятно, что будут разбирать пенальти, затяжку времени, количество свистков, но он справился, то есть держал игру под контролем, нигде не полыхнуло, в принципе, к судейству вопросов нет".

"По игре "Зенит", мне кажется, был объективно сильнее, очень удивил состав "Спартака", тренеру виднее, он готовил команду, появление некоторых футболистов меня сильно удивило. Хотел бы всех поздравить, пять туров прошли, интрига, как ждали и надеялись, есть на каждом этаже турнирной таблицы. Очень хочется, чтобы так и продолжалось. Никто не выпадает, идет борьба, каждый может обыграть каждого", - добавил Алаев.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в пяти матчах. "Спартак" с 9 очками располагается на шестой позиции.