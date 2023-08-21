21 августа, 07:01
Мировой футбол

Дюков сообщил, что планирует переизбираться в исполком УЕФА в 2025 году

Егор Алеев/ ТАСС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Егор Алеев/ ТАСС

Президент Российского футбольного союза был избран в исполком в апреле 2021 года

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков планирует переизбираться в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после завершения действия мандата. Об этом он рассказал ТАСС.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года. 14 марта в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что мандат Дюкова действует до 2025 года.

"До 2025 года еще так далеко, многое может измениться, - сказал Дюков. - Планирую ли переизбираться? До 2025 года еще нужно дожить. Если доживу, то да".

Дюков также является первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям УЕФА. 

Теги:
Дюков, Александр ВалерьевичМировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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