Дюков сообщил, что планирует переизбираться в исполком УЕФА в 2025 году

Президент Российского футбольного союза был избран в исполком в апреле 2021 года

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков планирует переизбираться в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после завершения действия мандата. Об этом он рассказал ТАСС.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года. 14 марта в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что мандат Дюкова действует до 2025 года.

"До 2025 года еще так далеко, многое может измениться, - сказал Дюков. - Планирую ли переизбираться? До 2025 года еще нужно дожить. Если доживу, то да".

Дюков также является первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям УЕФА.