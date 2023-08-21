Защитник "Зенита" Алип назвал заслуженной победу над "Спартаком"

20 августа "Зенит" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 3:1

ТАСС, 21 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заслужил победу над московским "Спартаком" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник петербуржцев Нуралы Алип.

20 августа "Зенит" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 3:1. Последняя победа красно-белых над петербургским клубом в РПЛ датируется 27 ноября 2017 года.

"Любая победа - залог успеха, ребята настроились на все сто. Думаю, что мы выполнили свою задачу. Вы все сами видели, наши три гола по делу были. У них даже особо атак не было, только пенальти. Да, [подстегивали разговоры о возможном чемпионстве "Спартака"], мы потеряли драгоценные очки в ненужных для этого матчах. Сейчас будем набирать, вернемся обратно на свое место", - сказал Алип.

"Зенит" после победы вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на счету петербуржцев 10 очков в 5 матчах. "Спартак" идет шестым с 9 очками.