Ольховский надеется, что Медведев и Рублев покажут свою реальную силу на US Open

Рублев не выиграл ни одного матча в одиночном разряде на турнирах ATP в Торонто и Цинциннати, Медведев в Торонто дошел до четвертьфинала, а в Цинциннати выбыл в третьем круге

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев выступили ниже своих возможностей на соревнованиях перед Открытым чемпионатом США и не показали свой реальный уровень. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Рублев не выиграл ни одного матча в одиночном разряде на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто и Цинциннати. Медведев в Торонто дошел до четвертьфинала, а в Цинциннати выбыл в третьем круге.

"Мне кажется, что ребята сыграли ниже своих возможностей. Сейчас у них есть время, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. В этом году Андрей показывал хорошие результаты на турнирах Большого шлема, два раза выходил в четвертьфинал, Даниил выходил в полуфинал Уимблдона, так что ребята умеют подходить к таким турнирам в хорошей форме. На Открытом чемпионате США матчи будут проходить из пяти сетов, так что я надеюсь, что там наши теннисисты покажут свою реальную силу", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.