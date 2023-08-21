Смагин считает, что шахматистка Горячкина должна выиграть финал Кубка мира

В понедельник Горячкина и представительница Болгарии Нургюл Салимова сыграют тай-брейк

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина является более высококлассной шахматисткой, чем представительница Болгарии Нургюл Салимова, поэтому она должна выиграть тай-брейк финального матча Кубка мира в Баку. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Две партии с классическим контролем завершились вничью. Горячкина и Салимова сыграют тай-брейк в быстрые шахматы и, если понадобится, в блиц.

"Сложно сказать, что будет на тай-брейке, ведь в классических шахматах мы тоже думали, что Горячкина выиграет. Вчера ей очень сильно повезло, она получила практически проигранную позицию, но соперница ей помогла, попала в цейтнот и стала ошибаться. В конце уже Саша возила соперницу, но думаю, она пыталась так измотать Салимову", - сказал Смагин.

"Саше нужно играть тай-брейк внимательнее. Вчера, мне кажется, она много ходов сделала на глазок, не считая. Соперница очень ярко играла весь турнир, поэтому ходы, сделанные из общих соображений, вряд ли пройдут. Все-таки я считаю, что Горячкина должна выиграть этот тай-брейк, она более опытная, высококлассная шахматистка", - добавил собеседник агентства.

Тай-брейк пройдет 21 августа.