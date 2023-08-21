Алаев рассказал, что его удивило в первых пяти турах РПЛ

Глава Российской премьер-лиги отметил, что уровень команд выровнялся

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Отсутствие большой разницы в уровне команд удивило президента Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева по итогам первых пяти туров. Об этом он рассказал ТАСС.

"По первым турам меня удивило, что ни одна команда не выпадает, - сказал Алаев. - Это удивило и порадовало одновременно. Вот кто сейчас может сказать, какая команда вылетит, а какая станет чемпионом? Никто".

18 августа было опубликовано расписание матчей РПЛ с 8-го по 15-й туры."Отличный календарь, - отметил Алаев. - Ни одна команда не обращалась [с претензиями], никто не звонил. Играем в футбол".

12 июля по итогам общего собрания клубов РПЛ стал известен состав правления лиги. В него вошли Алаев, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, вице-президент и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров и исполнительный директор "Зенита" Максим Погорелов. "Первое заседание правления РПЛ уже прошло. Коллеги на местах дадут информацию", - заключил Алаев.