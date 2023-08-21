21 августа, 07:52
Кубок мира по шахматам

Смагин считает, что Карлсен не без везения вышел в финал Кубка мира по шахматам

В полуфинале норвежец обыграл азербайджанца Ниджата Абасова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен показывает неидеальную игру, поэтому в его выходе в финал Кубка мира по шахматам есть определенная доля везения. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В полуфинале Карлсен победил азербайджанца Ниджата Абасова. В финале он сыграет с победителем матча между американцем Фабиано Каруаной и индийцем Рамешбабу Прагнанадхой.

"Один финалист уже определился, вполне достойный, это Магнус Карлсен, - сказал Смагин. - Ему остался один шаг, чтобы исполнить последнюю мечту в шахматах. Играл он неидеально и вышел в финал не без везения. Мне бы хотелось, чтобы в финал вышел Каруана, он показывает самую качественную игру на турнире. Не знаю, хватит ли ему такого же спортивного везения, как Карлсену, потому что индийский шахматист тоже здорово играет".

Турнир проходит в Баку. 21 августа Каруана и Прагнанадха сыграют тай-брейк, а 22 августа начнется финальный матч. 

Теги:
Карлсен, МагнусКубок мира по шахматам
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