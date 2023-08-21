Победитель Лиги чемпионов Ляпорт подписал контракт с "Аль-Насром" на €22 млн в год

Соглашение рассчитано до 2026 года

ТАСС, 21 августа. Испанский защитник французского происхождения Эмерик Ляпорт перешел из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщает журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, сумма трансфера составила €27 млн, а игрок подписал с новым клубом контракт до 2026 года. Скира сообщил, что годовая зарплата Ляпорта в "Аль-Насре" составит €22 млн.

Ляпорту 29 лет, в составе "Манчестер Сити" он провел 180 матчей, стал с командой пятикратным чемпионом Англии, по два раза выиграл кубок и суперкубок страны, три раза - Кубок английской лиги, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее он представлял "Атлетик" из Бильбао, за который сыграл в 222 встречах и победил в Суперкубке Испании.

В составе сборной Испании Ляпорт стал победителем Лиги наций в 2023 году, а также выиграл серебро турнира в 2021 году.