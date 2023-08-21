Переехавшая в Киргизию бегунья Трофимова рассказала о причинах пропуска чемпионата мира

Спортсменка отметила, что отказалась от мирового первенства ради участия в Азиатских играх

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова, с ноября 2022 года выступающая за Киргизию, пропустит чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште ради участия в Азиатских играх, которые пройдут осенью в Ханчжоу. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я не буду выступать на чемпионате мира в Будапеште, потому что сейчас готовлюсь к Азиатским играм, - сказала Трофимова. - Национальная федерация заинтересована в том, чтобы я представляла страну на Азиатских играх. Выступить и в Венгрии, и в Китае для меня не представляется возможным. Сейчас я тренируюсь, со здоровьем все в порядке".

Трофимова, которой в марте исполнилось 35 лет, 23 апреля на Белградском марафоне стала второй с результатом 2 часа 32 минуты 35 секунд. На чемпионате мира - 2019 в Катаре выступавшая в нейтральном статусе Трофимова заняла 22-е место.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Будапеште с 19 по 27 августа, Азиатские игры - в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.