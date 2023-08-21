Карасев заявил, что у него готовы виза и документы для поездки на сбор судей УЕФА

Сбор пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Документы, виза и билеты готовы у российского арбитра Сергея Карасева для поездки на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом Карасев рассказал журналистам.

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года.

"Я надеюсь, что поеду, - сказал Карасев. - Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше - не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно. Сбор официально пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне, я полечу 2 сентября, потому что прямых рейсов нет".

"С [председателем судейского комитета УЕФА] Роберто Розетти не общался. Меня пригласили на сбор официальным письмом, я все собрал, отправил информацию, что все нормально, виза есть, готов", - добавил Карасев.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).

"В это время европейские коллеги не писали. До этого мы были на связи с некоторыми ребятами, они пишут, как дела", - отметил Карасев.