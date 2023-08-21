Винер заявила, что ведущие гимнастки России выступят на фестивале университетского спорта

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ведущие российские гимнастки выступят на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

"Будет много [ведущих спортсменок]. У нас будет выступать [Анастасия] Гузенкова в индивидуальной программе. В групповых упражнениях будут выступать победительницы Кубка сильнейших", - сказала Винер.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Фестиваль также станет частью мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга.

Изначально в период с 7 по 19 августа в городе должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.