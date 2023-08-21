Винер заявила о готовности помочь сборной Китая в подготовке к Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о готовности помочь сборной Китая в подготовке к Олимпийским играм. Об этом Винер рассказала ТАСС в понедельник.

"Конечно, буду следить за этими соревнованиями, - сказала Винер. - Можно ли сказать, что буду симпатизировать сборной Китая? Конечно, можно. Я даже сказала, что если мы не будем выступать на Олимпиаде, то приглашаю сборную Китая, и буду сама с ними тоже работать".

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях.