Защитник "Зенита" Алип прокомментировал информацию об интересе турецких клубов

14 августа издание Sports Digitale сообщило о желании клубов чемпионата Турции "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир" подписать контракт с игроком

ТАСС, 21 августа. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Нуралы Алип не решает вопросы, связанные с возможным переходом в клубы из Турции. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

14 августа издание Sports Digitale сообщило о желании клубов высшего дивизиона чемпионата Турции "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир" подписать контракт с игроком. Текущее соглашение Алипа с "Зенитом" рассчитано до июня 2025 года.

"Все вопросы - к Александру Ивановичу (генеральному директору "Зенита" Александру Медведеву - прим. ТАСС). Не знаю. Это не я решаю", - сказал он.

Алипу 23 года, он перешел в "Зенит" из казахстанского "Кайрата" в феврале 2022 года на правах аренды. В январе 2023 года "Зенит" выкупил Алипа. За петербургский клуб он сыграл в 31 матче, в составе команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России. За сборную Казахстана Алип провел 25 матчей и не отметился результативными действиями.