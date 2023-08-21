Крикунов считает, что слова Аболса о КХЛ связаны с работой его отца в сборной Латвии

Ранее Аболс в беседе с газетой Helsingborgs Dagblad рассказал, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова нападающего шведского клуба "Регле" Родриго Аболса о нежелании играть в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) могут быть связаны с желанием исключить давление на его отца, работающего в сборной Латвии. Такое мнение ТАСС высказал бывший наставник рижского "Динамо", заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Ранее Аболс в беседе с газетой Helsingborgs Dagblad рассказал, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ. В лиге Аболс выступал только в сезоне-2014/15, в 14 матчах по системе "гол+пас" набрав пять очков (1+4) за рижское "Динамо".

"Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали. Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнется такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята".

В настоящее время в КХЛ выступает только один латвийский игрок - вратарь "Амура" Янис Калниньш. Главными тренерами в КХЛ работают латвийцы Леонид Тамбиев ("Адмирал") и Виктор Игнатьев ("Куньлунь Ред Стар").