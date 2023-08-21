"Реал Сосьедад" заявит футболиста Захаряна на чемпионат Испании и Лигу чемпионов

В субботу испанский клуб объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян будет готов сыграть за футбольный клуб "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедада".

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

На вопрос о том, добавил ли "Реал Сосьедад" Захаряна в заявку на чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в пресс-службе клуба сообщили: "Арсен будет готов сыграть в обоих турнирах".

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

25 августа "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом" в матче третьего тура чемпионата Испании.