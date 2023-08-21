Футболист Зайнутдинов перешел из ЦСКА в турецкий "Бешикташ"

Футболиста представили болельщикам турецкого клуба на домашнем стадионе команды

ТАСС, 21 августа. Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов подписал контракт с турецким футбольным клубом "Бешикташ". Футболиста представили болельщикам турецкого клуба на домашнем стадионе команды в Стамбуле.

По данным портала Transfermarkt, переход Зайнутдинова из московского ЦСКА обошелся "Бешикташу" в €6 млн, контракт с игроком рассчитан до июня 2027 года.

Зайнутдинову 25 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года, в составе армейцев в 2023 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. За ЦСКА Зайнутдинов провел 83 матча, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Ранее полузащитник выступал за "Ростов", а также казахстанские клубы "Тараз" и "Астана", с которым в 2018 году стал чемпионом и обладателем Суперкубка Казахстана. В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу.