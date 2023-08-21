"Локомотив" запросил мотивировочную часть решения по Дзюбе в КДК РФС

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей за инцидент с журналистом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Локомотив" отправил запрос на получение мотивировочной части по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по инциденту, произошедшему между игроком московской команды Артемом Дзюбой и журналистом. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

16 августа КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. В тот же день в "Локомотиве" сообщили, что клуб запросит мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе.

"Локомотив" запросил мотивировочную часть по решению. Мы получили от клуба запрос", - сказал Григорьянц.

12 августа "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча журналист "РБ Спорт" Виталий Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему.