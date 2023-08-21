Участники фестиваля спорта из Бахрейна не ожидали, что в Екатеринбурге будет теплая погода

Спортсмены взяли с собой много теплых вещей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Спортсмены из Бахрейна, приехавшие в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта, привезли с собой много теплых вещей, однако их опасения замерзнуть не оправдались. Об этом ТАСС рассказала руководитель делегации Бахрейнского политехнического университета Марьям Мадан.

"К такой теплой погоде мы не были готовы, в первые дни она была немного похожа на ту, что стоит в Бахрейне, хотя у нас сейчас +50 по Цельсию, - сказала Мадан. - А мы готовились к зиме, взяли с собой теплые вещи, свитера, куртки. Я лично привезла с собой парку, думала, что еду в какой-то холодный край. А тут тепло, только слишком яркое солнце".

"Если рассказывать о том, как нас здесь приняли, то это было нечто потрясающее. Праздник начался с момента прилета в Екатеринбург и продолжается до сих пор. Для нас, спортсменов-студентов, этот фестиваль имеет огромное значение, потому что он дает стимул развиваться каждому человеку в отдельности. И очень здорово, что мы можем одновременно учиться и заниматься спортом", - добавила глава делегации.

Боксер Али Джафар, являющийся студентом Университета Бахрейна, также очень рад своему приезду на фестиваль. "Ощущения потрясающие, чувствую себя как дома. Если говорить про питание в столовой, то здесь замечательная еда. Это то, что нужно спортсменам", - сказал Джафар.

"Я немного нервничаю, потому что для меня это первый международный турнир. Я ждал этого старта с нетерпением", - заключил боксер.