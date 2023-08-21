РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Зенита" на матче со "Спартаком"

20 августа "Зенит" на выезде победил "Спартак" со счетом 3:1 в матче РПЛ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского "Зенита" на матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

20 августа "Зенит" на выезде победил "Спартак" со счетом 3:1.

"Мы рассмотрим поздний выход из раздевалок "Динамо", "Спартака", "Краснодара" и "Ростова" перед началом матча. Также мы рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками "Зенита". У "Спартака" не все футболисты прошли через микст-зону", - сказал Григорьянц.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 5 матчах. В следующем туре петербургская команда дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" 26 августа.