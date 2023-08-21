21 августа, 09:54
Зимние олимпийские виды спорта

Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона

Конгресс пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне неподалеку от Барселоны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федерация бобслея России получила официальное приглашение принять участие в работе сентябрьского конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь национальной федерации Сергей Пархоменко.

Конгресс IBSF пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне неподалеку от Барселоны.

"Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации, - заметил Пархоменко. - На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я".

Российские бобслеисты и скелетонисты в минувшем сезоне были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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