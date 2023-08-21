Игрок в настольный теннис Скачков рассказал об отношении к нейтральному статусу

Спортсмен неоднозначно относится к выступлению без флага и гимна страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Двукратный призер чемпионатов Европы по настольному теннису Кирилл Скачков надеется, что россиянам однажды разрешат выступать под флагом и с гимном страны на международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Конечно, хочется вернуться на международную арену, - сказал Скачков. - Вроде идут новости, что нас вот-вот могут допустить до турниров, но пока все никак не получается. Все равно, я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и мы начнем играть, поэтому держу еще Олимпиаду в уме".

"Мое отношение к нейтральному статусу неоднозначное. Я очень надеюсь, что когда-нибудь нам вернут гимн и флаг, но, с другой стороны, все знают, откуда мы приехали, что мы представляем Россию. Я всегда играл и буду играть только за нашу страну. Иногда приходят мысли, что готов играть в нейтральном статусе, но потом думаешь, почему я должен на это соглашаться, хочется выступать под своим флагом. Так что решение я буду принимать, когда дадут четкие условия допуска, если это случится, но пока я не выйду сам за стол, не поверю в возвращение", - добавил собеседник агентства.

Скачкову 35 лет, он является серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы в парном разряде. Спортсмен выступал на Олимпийских играх в Лондоне и Токио.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине, а 2 марта Международная федерация настольного тенниса (ITTF) временно отстранила игроков из России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации. В конце декабря 2022 года ITTF призвала пересмотреть санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. В начале февраля 2023 года организация заявила, что рассматривает варианты с допуском спортсменов из этих стран.