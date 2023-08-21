Женская судейская бригада впервые обслужит матч Кубка России по футболу

Бригада арбитров, составленная только из женщин, отработает матч между "Чертаново" и кировским "Динамо"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бригада арбитров, составленная только из женщин, назначена на матч второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу между московским футбольным клубом "Чертаново" и кировским "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным судьей встречи станет Вера Опейкина, ее ассистентами назначены Екатерина Курочкина и Елена Собчук, в бригаду также вошла резервный судья Анастасия Варфоломеева. Женская бригада арбитров впервые будет работать на матче Кубка России.

Матчи второго раунда "пути регионов" Кубка России пройдут 22 и 23 августа. "Чертаново" примет "Динамо" 23 августа, начало встречи запланировано на 14:00 мск.

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) поделены на четыре группы, на групповом этапе они проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих квартетах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

В плей-офф турнира применяется система double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" проигравшая команда опускается в соответствующую стадию "пути регионов".