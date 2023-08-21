Шипов: Горячкина и Салимова имеют равные шансы на победу в Кубке мира по шахматам

20 августа Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Салимовой во второй партии финального матча турнира

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина и представительница Болгарии Нургюл Салимова имеют равные шансы на победу в финале женского Кубка мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

20 августа Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Салимовой во второй партии финального матча турнира. Первая партия между спортсменками также завершилась вничью.

"Видно, что девушки устали и перестали выдерживать большие нагрузки классических партий, поэтому стали много ошибаться. Вчера Александра была близка к проигрышу, но после чудовищных ошибок стала хорошо соображать, сопротивляться и все-таки спаслась. Надо признать, что не без везения, соперница, получив выгодную позицию, попала в цейтнот и тоже стала допускать ошибки. На тай-брейке шансы шахматисток равны, выиграть может тот, кто просто лучше выспится, но, конечно, мы все болеем за нашу Александру", - сказал Шипов.

Тай-брейк матча с укороченным контролем времени пройдет 21 августа.