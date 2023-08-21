Бонгонда рассказал, что в матче против "Зенита" хотел выйти на поле с первых минут

Бонгонда начал матч на скамейке запасных, в перерыве он заменил полузащитника Михаила Игнатова

ТАСС, 21 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Тео Бонгонда хотел с первых минут появиться на поле в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Бонгонда начал матч на скамейке запасных. В перерыве он заменил полузащитника Михаила Игнатова. Хавбек провел на поле второй тайм и не отметился результативными действиями. "Спартак" уступил "Зениту" со счетом 1:3.

"Не знаю, правда ли, что меня называют лучшим трансфером. Да и не мне судить. Сейчас я немного зол на себя! Надеюсь, завтра станет получше. Я хотел сыграть с "Зенитом" [с первых минут]! Но нужно уважать решения тренера и выкладываться на полную, когда тебе предоставляется возможность. Для "Спартака" это был не лучший день", - сказал Бонгонда.

Бонгонда перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса" в июле. Всего на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 7 матчах за красно-белых. "Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, в следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 26 августа примут "Ахмат".