Призер Паралимпийских игр Мошкович сменила спортивное гражданство

Велогонщица будет представлять Австрию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обладательница бронзовой медали Паралимпийских игр 2012 года в составе сборной России велогонщица Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство на австрийское. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"В рядах паралимпийцев практически нет спортсменов, пожелавших сменить спортивное гражданство. Исключение составляет лишь велосипедистка Светлана Мошкович. Она уже давно живет в Австрии, получила там образование. Именно поэтому мы не стали ей чинить никаких препятствий. Наши паралимпийцы понимают, что государство защищает их в этой непростой ситуации. Работают, тренируются, как и раньше. Ждут стартов", - сказал Рожков.

Мошкович 40 лет, на ее счету также одна золотая и восемь серебряных медалей чемпионатов мира.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября на генеральной ассамблее МПК.