Футболист "Спартака" Бонгонда рассказал, что Промес помог ему с адаптацией в команде

Форвард из Конго перешел в московскую команду 12 июля

ТАСС, 21 августа. Конголезский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Тео Бонгонда рассказал, что нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес помог ему влиться в команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Промес помогает мне влиться в команду. Переход в новый клуб - это всегда непросто, но Квинси много помогал с первого дня и сделал так, чтобы адаптация прошла максимально быстро, - сказал Бонгонда. - Мы говорим на одном языке, он - хороший парень".

"Остаться в "Спартаке" надолго? Не могу сказать, что случится в будущем, к тому же я только недавно присоединился к команде. Надеюсь, что буду играть в "Спартаке" как можно дольше", - добавил он.

Бонгонда перешел в "Спартак" 12 июля. В текущем сезоне он провел за красно-белых семь матчей в разных турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.