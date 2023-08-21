Матыцин призвал спортивные вузы тесно взаимодействовать с властями регионов

Министр спорта РФ убежден в востребованности педагогических работников и работников сферы физической культуры

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Спортивные высшие учебные заведения должны осуществлять тесное взаимодействие с властями и региональными министерствами спорта. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин во время встречи с руководством Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

"Хочу поблагодарить за внимание к вузу, что воспринимаете это не как часть госзадачи. Хочу заверить что Минспорт станет активным партнером спортивной политики Омской области", - сказал Матыцин, обращаясь к врио губернатора Омской области Виталию Хоценко.

"Я всегда был убежден, что педагогические работники и работники сферы физической культуры востребованы и у всех на виду. Обращаясь к вам, в год 100-летия образования органов призываю также любить свою профессию. Время непростое, для многих выборов и испытаний спорт и сегодня остается на передовой важных событий", - подчеркнул министр, обращаясь к руководству вуза и его работникам.

"От вас зависит будущее наших детей, студентов. Основная задача вуза - это подготовка кадров в том регионе, где он расположен. И задачей является очень тесное взаимодействие с руководством региона и Минспортом. Мы члены одной большой команды, и от нас и слаженной работы зависит, насколько будет стабильным общество, люди будут любить спорт и наши дети будут проводниками нашего здорового образа жизни. Вы те, от кого зависит передача традиций и воспитания детей в духе уважения к нашей истории", - добавил он.