Хоценко сообщил, что в Омской области более 50% населения занимаются спортом

Согласно Стратегии развития физкультуры и спорта в РФ, к 2030 году в стране спортом должно заниматься 70% населения

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Более 50% населения Омской области занимаются физической культурой и спортом. Об этом во время встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным и руководством Сибирского государственного университета физической культуры и спорта рассказал врио губернатора региона Виталий Хоценко.

Согласно Стратегии развития физкультуры и спорта в РФ, к 2030 году в стране спортом должно заниматься 70% населения.

"Мы плавно ведем к выполнению задачи, чтобы 70% занималось спортом к 2030 году, и есть уверенность в достижении этих цифр. У нас более 50% населения области (около 800 тыс. человек) активно занимаются физкультурой и спортом. Это люди разных возрастов", - сказал Хоценко.

"Сегодня Олег Васильевич [Матыцин] поставил жесткие сроки по строительству ледового крытого катка СибГУФК, и уверен, что они будут выдержаны, а мы проконтролируем работы, и объекты будут жемчужинами как университета, так и Омской области и Сибири. Помимо хоккейной команды, у нас есть еще клубы в суперлиге по другим игровым видам спорта, и мы будем развивать и поддерживать спорт", - добавил Хоценко.

Стратегия развития физической культуры и спорта в России до 2030 года была утверждена кабмином РФ 24 ноября 2020 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт. В их числе - развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения Совета по спорту при президенте РФ.