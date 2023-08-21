Футболист "Крыльев Советов" Писарский не пострадал в автомобильной аварии

Игроку не потребуется дополнительное обследование

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Писарский не пострадал в автомобильной аварии, ему не потребуется дополнительное медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

"Футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский сегодня попал в аварию на своем автомобиле, - сказал собеседник агентства. - Игрок не пострадал. Футболисту не потребуется дополнительное обследование после аварии".

Писарскому 27 лет, он выступает за "Крылья Советов" с 2023 года. Футболист пропустил начало сезона из-за повреждения. 17 ноября 2022 года Писарский дебютировал за сборную России, он провел товарищеский матч против команды Таджикистана (0:0). В составе "Крыльев Советов" нападающий провел 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Ранее Писарский выступал за "Симферополь", "Крымтеплицу", омский "Иртыш" и "Оренбург".