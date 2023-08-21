Журналисты рассказали, что на фестивале спорта их кормят лучше, чем на Олимпиадах

В Екатеринбурге на церемонии открытия журналистам предложили четыре вида сэндвичей, а также чай, кофе, печенье и яблоки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Журналисты, приехавшие в Екатеринбург освещать Международный фестиваль университетского спорта, в большинстве своем довольны тем, чем их собираются бесплатно кормить организаторы соревнований. Работники прессы, прошедшие не одну Олимпиаду, считают, что питание на фестивале куда лучше, чем на последних Играх.

"Я отработал несколько Олимпиад, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, - отметил один из представителей спортивных СМИ. - Самая ужасная ситуация была в Бразилии, где в местных пресс-центрах были только кофе и чай. Организаторы соревнований в Рио объясняли столь скудный ассортимент тем, что их страна потратила все деньги на проходивший двумя годами ранее чемпионат мира по футболу, а на Олимпиаду средств уже не осталось. В Екатеринбурге на церемонии открытия нам предложили четыре вида сэндвичей, не говоря уже о чае, кофе, печенье и яблоках".

"На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, насколько я помню, из бесплатной еды была только сухая лапша в стаканчиках с различными вкусами. Уже после пары таких перекусов я понял, что лучше не экономить на командировочных, и отправился в кафе, где купил нормальной европейской еды. В Китае четырьмя годами позже ситуация была получше, но, по мне, лучше сэндвичи в Екатеринбурге", - отметил еще один журналист, приехавший на церемонию открытия.

В пресс-центре "Екатеринбург-Экспо" журналисты перед церемонией открытия, кроме сэндвичей, имели также возможность перекусить фруктово-ореховым миксом и печеньем. К чаю с кофе предлагались печенье, шоколадки и конфеты нескольких видов.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.