"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Бабичем

Контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с сербским защитником Срджаном Бабичем, который ранее выступал за испанскую "Альмерию". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года.

Бабичу 27 лет, в прошлом сезоне он провел за "Альмерию" 34 матча в высшем дивизионе чемпионата Испании и отметился 3 забитыми мячами. В сезоне-2021/22 в составе "Альмерии" он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Испании, сыграв 37 матчей в лиге. Ранее Бабич играл за сербские "Црвену Звезду" и "Войводину", португальский "Фамаликан", расформированный в 2020 году испанский клуб "Реус Депортиу", а также "Реал Сосьедад Б". Бабич четыре раза становился чемпионом Сербии и один раз побеждал в кубке страны. В составе сборной Сербии Бабич провел четыре игры и не отметился результативными действиями.