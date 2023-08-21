Глава испанской федерации футбола извинился за поцелуй капитана женской сборной

20 августа сборная Испании победила команду Англии и впервые выиграла чемпионат мира, на церемонии награждения Луис Рубиалес надел на Хенивер Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы

ТАСС, 21 августа. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принес официальные извинения за поцелуй капитана женской национальной команды Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы сборной на чемпионате мира. Видеообращение Рубиалеса опубликовала испанская газета Marca.

"Должен признать, я совершил ошибку, - сказал Рубиалес. - Это было сделано на эмоциях, но на поле все выглядело естественно. Сторонние мнения спровоцировали скандал, я должен извиниться и извлечь из этого урок".

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это действие вызвало критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем.