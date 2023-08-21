Тренер Яметовой рассказала, что фигуристка к новому сезону обновила обе программы

2 сентября спортсменка выступит на контрольных прокатах в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Победительница финала Кубка России 2022 года по фигурному катанию Вероника Яметова к предстоящему сезону обновила обе программы, хотя была идея оставить короткую на второй сезон. Об этом ТАСС в понедельник рассказала тренер фигуристки Елена Левковец.

"Вероника с позитивом смотрит на предстоящий сезон, она чуть подросла, отлично выглядит. К предстоящему сезону решили обновить обе программы, хотя и были мысли о том, чтобы оставить на этот год ее короткую. Да, в ней были свои фишки, они с Вероникой и останутся, но мы не хотим идти проторенной дорожкой, нужно что-то новое. Вчера как раз завершили работу над постановкой", - рассказала Левковец.

2 сентября спортсменка выступит на контрольных прокатах в Екатеринбурге. "Совсем скоро у нас состоятся областные прокаты, в которых мы всегда принимаем участие, чтобы услышать мнение бригады наших специалистов, - сказала тренер. - Что касается контрольных прокатов в Москве, то с этим вопросом определенности пока нет, тем более, 19 сентября мы планируем участие в первом турнире в Екатеринбурге. У нас вообще в этом году будет очень насыщенный календарь".

Левковец отметила, что совместные июньские сборы Яметовой с группой Светланы Соколовской пошли фигуристке на пользу. "Считаю, мы правильно сделали, приняв решение об этих сборах. Веронике нужно было пообщаться со спортсменами, нашей команды. От этого только плюсы, тем более, что Вероника - очень коммуникабельный человек", - добавила Левковец.