Дворкович считает закономерной победу Горячкиной на Кубке мира по шахматам

Россиянка в финале победила Нургюл Салимову из Болгарии

БАКУ, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Александра Горячкина была одной из фавориток Кубка мира, поэтому ее победу можно считать закономерной. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

21 августа Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову в финале Кубка мира и впервые стала победительницей турнира.

"Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одной из фавориток этих соревнований в Баку. Победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу. По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счет опыта Горячкина взяла верх", - сказал Дворкович.

"В конце именно терпение россиянки сыграло роль, она понимала, что ничем не рискует, и мучила соперницу, взяла измором. Объективно уже после дебюта позиция Горячкиной была лучше, и такие позиции защищать сложно, Нургюл устала просто. Хотя весь турнир и финал она провела здорово", - добавил глава международной федерации.

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира, в 2021 году она вышла в финал первого розыгрыша турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.