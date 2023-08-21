Поткин считает, что Горячкина на классе победила в финале Кубке мира по шахматам

В финале Кубка мира Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову

БАКУ, 21 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову в финале Кубка мира по шахматам на классе. Такое мнение ТАСС высказал тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин.

В двух партиях по классическим шахматам спортсменки сыграли вничью. В первой партии тай-брейка Горячкина черными фигурами сыграла вничью, во второй партии россиянка одержала победу фигурами белого цвета.

"Александр провела весь кубок хорошо, была мотивирована, заряжена, играла очень плотно. Финал был очень непростой - талантливая шахматистка из Болгарии тоже демонстрировала классную игру весь турнир, - сказал Поткин. - Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе".

"В эндшпиле в быстрых шахмат всегда непросто защищаться, особенно когда игра идет на два результата: либо победа Александры, либо ничья. Психологически болгарской шахматистке было неприятно защищаться, видно, что она больше атакующий игрок". - добавил он.

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира, в 2021 году она вышла в финал первого розыгрыша турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Салимовой 20 лет, в 2017 году она стала чемпионкой Болгарии.