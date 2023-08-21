Футболист Писарский попал в аварию в Самаре в результате выезда на встречную полосу

В результате ДТП никто не пострадал

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Писарский выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz G на улице Ново-Садовая в Самаре. Факт аварии подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее ТАСС в пресс-службе самарского клуба сообщили, что Писарский в автомобильной аварии не пострадал и ему не потребуется дополнительное медицинское обследование.

"Мужчина-водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes Benz AMG, двигался по улице Ново-Садовая с проспекта Ленина в сторону проспекта Масленникова. Напротив дома 106 "Ж", двигаясь по крайней левой полосе, не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes Benz G", - рассказала собеседница агентства.

Водитель Mercedes Benz G в это время ожидал разрешающий сигнал светофора во встречном направлении в крайнем левом ряду. В пресс-службе ведомства отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.