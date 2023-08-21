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Футбол в Испании

В "Реал Сосьедад" сообщили, что Захарян готов дебютировать за команду 25 августа

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян полностью готов дебютировать за испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" в матче чемпионата страны против "Лас-Пальмаса" 25 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Ранее в понедельник в пресс-службе клуба сообщили, что добавят Захаряна в заявку команды на чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Встреча третьего тура чемпионата Испании между "Реал Сосьедад" и "Лас-Пальмасом" пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.

"Он тренируется со своими одноклубниками, как и все остальные. Дебют 25 августа? Тренер решит, все для этого готово", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России. 

Теги:
Футбол в Испании
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