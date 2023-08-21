Чичерова считает смешным отсутствие российских легкоатлеток в списке World Athletics

Ранее World Athletics представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Отсутствие россиянок в списке самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вызывает смех. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова.

Ранее World Athletics представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России.

"Мне просто смешно от того, что ни одной нашей спортсменки нет в этом списке. Спора нет, в него включены очень достойные легкоатлетки, но та же Лена Исинбаева уж внесла куда больший вклад, чем Стейси Драгила", - сказала Чичерова.

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах 2005, 2007 и 2013 годов. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), в 2012 году она завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Исинбаева четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении (2004, 2006, 2008, 2012).

Также в список не была включена россиянка Мария Ласицкене. Она является единственной трехкратной победительницей мирового первенства среди прыгуний в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионате мира в помещении (2014, 2018). Спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, в том же году россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. На ее счету также золотая и серебряная награда летних чемпионатов Европы (2018, 2019).