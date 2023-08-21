Футболист Захарян рассказал, что его доброжелательно приняли в "Реал Сосьедад"

Игрок отметил, что если все документы будут оформлены, то он сможет дебютировать уже в следующем туре

ТАСС, 21 августа. Игроки и персонал испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" доброжелательно приняли новичка команды россиянина Арсена Захаряна. Об этом полузащитник рассказал журналистам.

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"Посетил матч с "Сельтой", атмосфера на стадионе была супер. Когда приехал на базу команды, я даже не ожидал, что меня так хорошо примут. Все доброжелательные - игроки, персонал поприветствовали меня, помогли в разных вопросах", - сказал Захарян.

"Я пока тренируюсь с командой, все хорошо, если все документы будут оформлены, буду рад выйти в следующем матче. Знаю ли я про то, что здесь играли Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов? Конечно, они внесли большой вклад, с Хохловым мы списались, он сказал, что могу обращаться к нему по любому вопросу", - добавил футболист.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

Встреча третьего тура чемпионата Испании между клубами "Реал Сосьедад" и "Лас-Пальмас" пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.