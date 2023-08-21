Федун считает, что усилением для "Спартака" летом 2023 года стал только переход Бонгонды

Конголезский нападающий провел за красно-белых семь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу

ТАСС, 21 августа. Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун уверен, что ни один трансфер этим летом не усилил команду, за исключением перехода конголезского нападающего Тео Бонгонды. Об этом Федун рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с "Зенитом", я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу", - сказал Федун.

Летом 2023 года в "Спартак", помимо Бонгонды, перешли парагвайский полузащитник Хесус Медина, защитники Олег Рябчук из Молдавии и серб Срджан Бабич. Бонгонда в текущем сезоне он провел за красно-белых семь матчей в разных турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.