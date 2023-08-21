Борзаковский считает, что Исинбаева и Ласицкене должны входить в список World Athletics

Ранее World Athletics представила список 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россиянки Елена Исинбаева и Мария Ласицкене заслуживают включения в список самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, который составила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение высказал ТАСС олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.

Ранее World Athletics представила список 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России.

"Отсутствие россиянок в списке 40 сильнейших легкоатлеток чемпионатов мира, внесших наибольший вклад в развитие нашего вида спорта, вызывает у меня удивление, - сказал Борзаковский. - Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящемся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше".

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах 2005, 2007 и 2013 годов. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), в 2012 году она завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Исинбаева четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении (2004, 2006, 2008, 2012).

Ласицкене - единственная трехкратная победительница мирового первенства среди прыгуний в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионате мира в помещении (2014, 2018). Спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, в том же году россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги.