Умер двукратный призер чемпионатов мира по баскетболу в составе сборной России Бабков

Ему было 56 лет

ТАСС, 21 августа. Бывший баскетболист сборных СССР и России Сергей Бабков умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба "Новосибирск".

Причины смерти не сообщаются.

"Баскетбольный клуб "Новосибирск" с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Сергея Бабкова. Сергей Анатольевич - один из сильнейших атакующих защитников российского и европейского баскетбола 1990-х годов, он стоял у истоков создания клуба "Новосибирск" в 2011 году. Коллектив и команда клуба приносят глубокие соболезнования семье, родным и близким", - говорится в заявлении.

В составе сборной России Бабков дважды стал серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998). Также он завоевал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. По ходу карьеры выступал за московский ЦСКА, екатеринбургский "Уралмаш" и "Сибирьтелеком-Локомотив" из Новосибирска, германский "Трир", испанские клубы "Уникаха" и "Ховентут". В 2011 году Бабков стал генеральным директором "Новосибирска", который в сезоне-2014/15 стал стал победителем Суперлиги (второй по силе чемпионат в структуре российского баскетбола) и обладателем Кубка России.