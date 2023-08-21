21 августа, 16:19
Кубок мира по шахматам

Горячкина рассказала о нехорошем самочувствии во время финала Кубка мира по шахматам

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Александра Горячкина
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Россиянка стала победительницей турнира, обыграв в финале Нургюл Салимову из Болгарии

БАКУ, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Александра Горячкина не испытывает особых эмоций после победы в финале Кубка мира по шахматам из-за нехорошего самочувствия. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В понедельник Горячкина победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову на тай-брейке и выиграла Кубок мира. В двух партиях по классическим шахматам спортсменки сыграли вничью.

"Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился", - сказала Горячкина.

Победительница турнира не ожидала, что сумеет свести к ничьей вторую партию в классические шахматы. "На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили - до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после - совершенно другой. Я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла".

Общий призовой фонд женского турнира составил более $676 тыс. Из-за санкций Международной шахматной федерации российские шахматисты выступали на турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
Кубок мира по шахматамГорячкина, Александра Юрьевна
© Информационное агентство ТАСС
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