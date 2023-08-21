Чилийский футболист Давила считает Россию безопасной страной

21 августа пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что Давила прилетел в Москву, в настоящее время завершается процедура выкупа контракта игрока у мексиканского клуба "Леон"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия - абсолютно спокойная и безопасная страна. Такое мнение журналистам высказал чилийский футболист Виктор Давила.

21 августа пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что Давила прилетел в Москву. В настоящее время завершается процедура выкупа контракта у мексиканского клуба "Леон", за который выступал Давила.

"На самом деле, я очень много отзывов услышал, навел справки, действительно - это та страна, которая может предложить тебе абсолютно все, - сказал Давила. - Абсолютно спокойная, безопасная страна. Москва - вообще великолепный город, который тоже даст абсолютно все условия для комфортного проживания. Чемпионат России очень боевой, европейский уровень футбола, накал соревновательности здесь тоже существенный. Поэтому все справки, которые я навел, очень позитивные. Повторюсь, что страна обладает исключительно всем для комфортного проживания, чтобы ты чувствовал себя здесь безопасно и спокойно".

"Решение о переходе было принято быстро, совершенно не трудно, как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался этим предложением, мне стало очень приятно, что такой великий, большой клуб обращает на меня внимание. Поэтому решение было очень быстрым и легким. Всю свою жизнь я играю в атаке, забил много голов, снабжаю партнеров передачами, очень комфортно себя чувствую вблизи ворот и около штрафной. Надеюсь, что и здесь смогу помочь моим партнерами по команде в атаке. У меня рабочая нога левая, могу играть слева, справа или по центру в атаке", - добавил чилийский нападающий.

Давиле 25 лет, ранее он также выступал за мексиканские "Пачуку" и "Некаксу", чилийский "Уачипито".

"Для меня этот переход - серьезный вызов вперед, потому что ЦСКА - очень серьезный клуб, если они обращаются, нельзя упускать такой шанс, - отметил Давила. - Первым, кто мне сообщил, был мой агент. Когда я понял, что все становится серьезнее, то пообщался с Виктором Мендесом, это мой хороший друг, у нас доверительные отношения. Также я пообщался с родственниками. ЦСКА - большой и великий клуб, предложения от которого нельзя пропускать".