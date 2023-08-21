Футболист Давила рассказал об общении с главным тренером ЦСКА Федотовым

Чилийский нападающий отметил, что разговор получился позитивным, но недолгим

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чилийский нападающий Виктор Давила провел беседу с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, разговор получился позитивным. Об этом футболист рассказал журналистам.

21 августа пресс-служба ЦСКА сообщила, что Давила прилетел в Москву. В настоящее время завершается процедура выкупа контракта у мексиканского клуба "Леон", за который выступал чилиец.

"Мы провели видеоконференцию с ним, общались, познакомились, был очень позитивный разговор, хоть и недолгий, - сказал Давила. - Мы не стали углубляться в диалог по позициям, просто заострили внимание, что я игрок атаки, могу помогать нашей команде в атакующих действиях, это мы с ним проговорили. Мы скорее знакомились в этом видеозвонке, по сути, ничего конкретного не обговорили, "обменялись рукопожатиями". Владимир Валентинович сказал, что он очень хотел бы, чтобы я скорее присоединился, я тоже сказал, что мне очень интересно".

"Никогда не приходилось раньше так делать (выкупать контракт самому - прим. ТАСС), но это был единственный способ, который позволил состояться этому переходу, определенный механизм оплаты, раньше я так не делал, но сейчас пришлось с этим столкнуться. Если бы мы не пошли по этому пути, возможно, я не стоял бы тут. На самом деле я нисколько не переживал, потому что за моей спиной огромная команда профессионалов, которые очень хорошо работают и этот трансфер доводят до конца, несмотря на все проблемы с переводами. Я был спокоен, я прекрасно понимал, что ЦСКА не отступится, их интерес очень существенный, мой интерес к переходу тоже огромный. Я знал, что чуть-чуть эта тема усугубляет, время идет, задерживается перевод денег, и трансфер может задержаться, но в конце концов я был абсолютно уверен, что все благополучно разрешится, потому что профессионалы работают, интерес клуба существенный", - добавил футболист.

Чилийский нападающий рассказал, что у него пока нет рабочей визы. "Но в ближайшее время рабочую визу мы получим, контракт уже в ближайшие день-два мы финализируем окончательно, - отметил он. - Поэтому через какое-то время я уже смогу полноправно приступить к работе".

Давиле 25 лет, ранее он также выступал за мексиканские "Пачуку" и "Некаксу", а также за чилийский "Уачипато". В составе сборной Чили футболист провел четыре матча.