Свищев осудил решение World Athletics не включить россиянок в список влиятельных атлеток

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций представила список из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Руководству World Athletics во главе с Себастьяном Коу следует обращаться к энциклопедиям, если они не включают в список влиятельных легкоатлеток россиянок. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) представила список из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России.

"Думаю, что Коу и ветераны, руководящие федерацией и определяющие этот список по национальному признаку, должны внимательно изучить историю легкой атлетики, открыть рейтинги соревнований, энциклопедии. Мы же не говорим о списках сильнейших атлеток только Великобритании или США? По каким критериям тех или иных спортсменок выбирали для вхождения туда? Сомневаюсь, что там есть национальный признак", - сказал Свищев.

"Или пишите тогда - "влиятельнейшие, за исключением россиянок", иначе список этот ни о чем не говорит. Наши спортсменки - одни из самых титулованных в мире, я уж не говорю о легкоатлетках СССР. На месте ВФЛА я бы возмутился этим поведением. Все-таки, судя по всему, есть какой-то конфликт между нашей и мировой федерацией", - добавил Свищев.